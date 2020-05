Deux chercheuses coincées dans l’Arctique à cause de la pandémie

Deux femmes parties en expédition dans l’Arctique en août dernier ont vu leur retour à la civilisation reporté sine die en raison de la pandémie de coronavirus.

La canadienne Sunniva Sorby et la norvégienne Hilde Fålun Strøm ont passé l’hiver dans l’archipel du Svalbard dans l’océan Arctique. Elles y sont restées pendant neuf mois, dont trois passés dans l’obscurité totale, selon le site web du projet Hearts In The Ice. Elles n’ont pas d’eau courante et l’électricité y est limitée.

La fin de leur séjour était prévu ce mois-ci mais le bateau censé les récupérer a annulé son voyage en raison de restrictions de voyage liées aux coronavirus, selon NBC News.

« Il y a eu des larmes », a expliqué Strøm à NBC News lors d’un appel vidéo. « Vous avez peur et vous vous sentez petite dans ce grand environnement. »

Sorby et Strøm séjournent dans la cabane isolée d’un dans le parc national du sud du Spitzberg en Norvège.

Leur objectif était de mener des projets scientifiques et de collecter des données à utiliser dans le débat sur le changement climatique. Leurs tâches allaient de l’enregistrement d’observations scientifiques à la collecte de déchets en plastique qui ont été rejetés à proximité.