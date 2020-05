Dans ce café, il faut porter un boudin sur la tête pour respecter la distanciation

View this post on Instagram

Al municipi de Schwerin, Alemanya, el Café Rothe s'ha fet famós perquè ha decidit marcar les distàncies entre els seus clients convidant-los a posar-se un barret amb uns xurros de natació que marquen la distància de seguretat. Els clients, abans de prendre's el cafè, es posen un barret al cap amb uns xurros d'escuma clavats que marquen el metre de distància marcat pel govern de la cancillera Angela Merkel. 🎥 Café Rothe📲 https://bit.ly/3crCztv