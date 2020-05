L’Eurovision en mode confinée et sans compétition

L’Eurovision a été annulée mais les fans pourront se consoler avec « Eurovision Europe Shine A Light », une version confinée et sans compétition qui sera diffusée samedi par les chaînes qui participent au concours, dont la RTBF. Mais La Une nous propose de plonger dans l’ambiance dès ce jeudi soir.

Samedi, l’événement se tiendra en direct des Pays-Bas qui auraient dû accueillir l’édition 2020 du concours, annulé pour la première fois depuis sa création en 1956, en raison du coronavirus.

Présentée sur La Une par Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye, l’émission permettra aux 41 artistes qui auraient dû concourir de présenter leurs morceaux depuis chez eux. Ils interpréteront également tous ensemble « Love Shine a Light », titre qui avait permis au groupe britannique Katrina de remporter l’Eurovision en 1997. D’anciens gagnants seront également au rendez-vous pour interpréter « des classiques de l’Eurovision d’une manière totalement originale ».

« Des artistes connus de l’Eurovision seront aussi invités à présenter leur numéro de l’époque, depuis leur propre pays », a expliqué M. Bakker. « Nous tiendrons un hommage aux personnes touchées par le coronavirus et à ceux qui luttent si durement pour combattre ce virus. Faisons du samedi 16 mai un moment télévisé européen spécial! », a indiqué le producteur exécutif Sietse Bakker.

« Votre Top 20 »

Dès ce jeudi soir, vers 20h35, la RTBF propose une émission spéciale « Votre Top 20 ». Le public a en effet été amené à choisir, via les réseaux sociaux, les 20 meilleures performances de ces dernières années.

Les 20 titres les plus plébiscités seront dévoilés au fur et à mesure de l’émission par Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye. Cette soirée proposera également la rediffusion de séquences cultes de ce grand concours de la chanson, dont Lordi et Conchita Wurst, des prestations des candidats belges et des stars internationales.