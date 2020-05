La police arrête un fan obsédé qui harcelait Billie Eilish

Revers de la célébrité, Billie Eilish a récemment eu affaire à un fan particulièrement dérangé qui adoptait un comportement étrange autour de la maison de la star.

Âgée de seulement 18 ans, Billie Eilish est devenue une star mondiale en seulement quelques années. En janvier dernier, elle a réalisé le Grand chelem aux Grammy Awards, décrochant les prix d' »album de l’année », « chanson de l’année » pour « Bad Guy », « révélation de l’année » et « enregistrement de l’année », la plus jeune à avoir raflé la mise dans ces quatre catégories majeures depuis le début de la compétition.

Des comportements étranges autour de sa maison

Mais cette célébrité a également des mauvais côtés et la jeune femme a pu en faire la désagréable expérience. Le 4 mai dernier, un jeune homme de 24 ans est venu sonner au parlophone de sa villa. C’est le père de Billie Eilish qui a répondu et il lui a répondu qu’il faisait erreur et qu’il ne s’agissait pas de la maison de la star.

Mais le fan ne s’est pas arrêté là. Quelques heures plus tard, à 21h, il est revenu autour de la propriété avec un comportement pour le moins étrange. Pendant que Billie Eilish et sa famille attendaient l’arrivée de gardes de sécurité, le jeune homme de 24 ans s’est assis sur le porche de la maison et a commencé à lire un livre à haute voix, tout en refusant de partir.

Le fan sera jugé le mois prochain

La sécurité a réussi à déloger l’individu mais quelques heures plus tard, il était déjà de retour. Il s’est couché de l’autre côté de l’enceinte de la maison, prêt à y passer la nuit. Le lendemain, le fan était de retour, allant jusqu’à tenter d’ouvrir la poignée de la porte de la maison de Billie Eilish. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. La police a été prévenue et a procédé à l’arrestation de ce fan obsédé. En attendant d’être jugé le 1er juin prochain, l’individu ne peut plus s’approcher à moins 180 mètres de Billie Eilish et de sa famille. Il doit également cesser toute tentative de contact avec eux.

Billie Eilish a indiqué qu’elle était particulièrement inquiète car lors de cinq de ses sept visites, le fan ne portait ni masque, ni gants. De plus, lorsqu’il en portait un, il le retirait pour parler à la sécurité.