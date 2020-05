Il vous reste trop de pain? Voici comment éviter le gaspillage

Les ateliers de levain et de pains maison ayant composé l’emploi du temps d’un grand nombre de personnes, il y a fort à parier que nombre de foyers se retrouvent avec une quantité de pain rassis. Voici des astuces pour ne rien gâcher.

Un crumble

Pour faire croustiller un plat de rhubarbe ou de fruits rouges, il n’y a rien de mieux qu’un lit de crumble. La recette est facile : c’est un tant pour tant de farine, de sucre, de beurre (bien froid) et de poudre d’amandes. Rien n’empêche de remplacer la moitié de cette dernière et celle de la farine par du pain rassis préalablement séché au four.

On peut même zapper cette manipulation si le pain est très sec. Et si on a du pain aux céréales, aux noix, ou avec des inclusions de fruits secs, le crumble n’en sera que plus gourmand. On peut même varier les plaisirs en adaptant cette astuce avec de la brioche fatiguée.

De la chapelure

On fait des économies sur les boîtes de chapelure en préparant sa propre « poudre ». Il suffit de sécher le pain détaillé en morceaux dans un four à 100°C. Ensuite, on le passe au mixeur pour obtenir des grains fins, à moins de préférer une granulométrie plus importante pour un usage en particulier.

Et on peut même adapter cette idée à des restes de céréales ou de biscuits secs qui traînent dans le fond des placards. Le déconfinement n’est-il pas un moment opportun pour un grand ménage de printemps ?

Des tomates farcies

Vous êtes adeptes du pain de mie dans la farce à tomates farcies ? Et si vous troquiez votre ingrédient fétiche contre les restes de votre miche achetée quelques jours plus tôt chez votre boulanger ? Ne craignez pas qu’il soit trop sec, avec un peu du jus des tomates évidées la mie sera facilement attendrie et votre farce réussie.

Un pudding

C’est l’idée la plus évidente pour recycler du pain ou une brioche vieillie. On fait tremper le pain dans du lait. On ajoute des oeufs et du sucre pour obtenir une pâte de gâteaux. Reste à la personnaliser avec des raisins secs macérés dans le rhum, du chocolat, ou des pistaches. La gourmandise de ce dessert (ou de ce goûter), c’est une mie humide bien fondante.

Du pain perdu

Bien sûr, qui ne pensera pas à préparer un petit déjeuner dominical en trempant des tranches de pain rassis dans un mélange de sucre et d’oeuf, à faire revenir dans une poêle beurrée ? Le fameux « french toast » est une gourmandise à l’état pur lorsqu’on l’adapte à la brioche, à moins de préférer la version chocolatée ultra-régressive du chef pâtissier François Perret.