Hélène Darroze (Top Chef) doublement touchée par le coronavirus

C’est dans une interview à Paris Match que la jurée de Top Chef Hélène Darroze a révélé avoir contracté le coronavirus pendant le confinement.

Contrainte de fermer ses restaurants depuis deux mois et « endettée jusqu’au cou », elle a en effet expliqué au magazine qu’elle a attrapé la maladie.

« J’ai attrapé le Covid, j’étais hors service, incapable de bouger. Ça m’a calmée », raconte-t-elle. Une situation qui lui a permis de se replonger dans ses souvenirs. « Je n’ai jamais autant pensé à ma vie d’avant, à mes parents, à mes grands-parents, j’ai refait plein de recettes de mes grands-mères… Il m’a fallu quelques jours pour m’en remettre. »

Aujourd’hui, elle va mieux, et peut enfin profiter de ses deux filles Charlotte adoptée en 2007 et Quiterie en 2009, au Vietnam. « Je n’avais jamais pris si régulièrement le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à la maison avec mes deux filles. Ça m’amène à revoir mon emploi du temps, mes exigences. »

De son côté, son collègue et ami Jean-François Piège a également cru un instant être infecté. « J’ai eu des symptômes pendant 48 heures, puis je me suis retrouvé dans le stress. Grosse angoisse. Je pressentais la catastrophe », a-t-il expliqué à Paris Match. Il se sent aujourd’hui bien mieux mais vit dans la peur de l’avenir.

« En cinq ans, avec mon épouse Élodie, on a acheté cinq restaurants. On a emprunté, on a mis en caution nos appartements, tout ce qu’on a. On a pris des risques. On a aussi contracté un PGE, mais après ? Cet endettement, il va bien falloir le rembourser ! »