Des restaurants aussi appliquent un supplément Covid-19

Aux États-Unis, des habitants ont eu la surprise de constater que certains restaurants ajoutaient également un supplément Covid qui fait grimper l’addition.

En Belgique, certains professionnels comme les dentistes et les garagistes appliquent déjà un « supplément Covid » qu’ils facturent aux patients et aux clients. À partir de ce lundi 18 mai, ce sera au tour de certains salons de coiffure et centres esthétique de faire la même chose. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore quand les restaurants et les bars pourront rouvrir leurs portes chez nous, mais aux Etats-Unis, certains établissements ajoutent déjà un « surcoût Covid 19 » à l’addition.

« Nous ne faisons pas cela pour profiter de vous ! »

Les exemples se multiplient et certains tickets de caisse sont ainsi devenus virales sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Talia qui, en examinant la note du restaurant, a été étonnée de constater qu’elle avait dû payer un « supplément Covid 19 » de 2,19 $ et cela, sans avoir reçu d’explication.

Pointé du doigt par une multitude d’internautes, le restaurant japonais concerné s’est expliqué dans une publication Facebook. « Nous ne faisons pas cela pour profiter de vous ! Nous le faisons afin de pouvoir ajuster le supplément chaque semaine plutôt que de simplement augmenter tous nos prix sur notre menu en raison de l’augmentation des prix de notre fournisseur pour la viande, la volaille, les fruits de mer », a indiqué l’établissement.

What is a COVID-19 surcharge? Why some restaurants are adding an extra fee to your bill https://t.co/aTxIru2F5w — NBC News (@NBCNews) May 14, 2020

Les restaurateurs se justifient

Dans un autre restaurant du Michigan, c’est un supplément d’un dollar qui est ajouté sur la note en raison du coronavirus. Dans le Missouri, un établissement a fini par faire marche arrière tellement la grogne des consommateurs était grande. Tous les restaurateurs justifient ce supplément par l’augmentation des prix des produits comme la viande ainsi que par l’augmentation des coûts des marchandises venant de fournisseurs étrangers et envoyées par avion.

Assistera-t-on au même phénomène en Belgique ? Rendez-vous dans quelques semaines pour le savoir.