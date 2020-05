Billy Bike lance une campagne de financement pour devenir «un vrai transport public»

La start-up bruxelloise de vélos électriques partagés Billy lance une campagne de financement participatif. Son ambition est « d’impliquer les Bruxellois dans son développement ».

Avec plus de 100.000 € au compteur seulement quelques heures après le lancement de la levée de fonds, Pierre de Schaetzen, le CEO de la jeune entreprise, se réjouit. «Notre rêve est de devenir un vrai transport public, comme la Stib, mais pour la mobilité partagée. Avoir des milliers de Bruxellois comme actionnaires est un premier pas dans cette direction.»

Covid-19

Malgré le confinement, Billy Bike a triplé son chiffre d’affaire entre mars et avril. Cette augmentation s’explique par la crainte des transports en commun et le retrait de son concurrent principal, Jump (une filiale d’Uber). «Nous allons dans quelques jours dépasser le chiffre d’affaire total de 2019. Et les mesures de mobilité qui sont en train d’être mises en place par le gouvernement bruxellois et les 19 communes ne vont faire qu’accélérer cette croissance», anticipe Pierre de Schaetzen.



À Bruxelles, un trajet en voiture sur deux fait moins de 5 km, soit une distance facilement faisable en vélo, qui plus est en vélo électrique. « Chaque jour, des centaines de milliers de déplacements pourraient être faits à vélo. Il y a un potentiel de croissance énorme! », souligne Billy Bike.

«Impliquer un maximum de bruxellois»

Via la plateforme de crowdfunding Spreds, un investissement de 50 € suffit pour devenir actionnaire de l’entreprise. « La participation moyenne est de 400 €. Mais le montant investi n’est pas le plus important. Nous voulons créer un mouvement en impliquant un maximum de Bruxellois dans le développement de Billy. Au delà d’un investissement dans une startup en pleine croissance, c’est aussi une façon d’activement participer à la transformation de Bruxelles », ajoute Pierre de Schaetzen.

L’entreprise a été fondée à Bruxelles en 2017 et a développé un vélo électrique en libre-service. Près de 600 vélos sont en service dans les rues de la capitale. Avec les fonds récoltés, l’entreprise veut soutenir sa croissance et agrandir sa flotte, afin d’augmenter sa zone d’activité.