Au cimetière, il découvre un couple faisant l’amour au milieu des tombes

Alors que Boris Johnson a annoncé ce 13 mai un déconfinement graduel et prudent, un couple n’a pas attendu et a été surpris en pleine journée en train de faire l’amour dans un cimetière. Une scène qui a suscité de nombreuses réactions en Grande-Bretagne.

La semaine dernière, alors que les habitants étaient invités à rester chez eux et que le Premier ministre Boris Johnson n’avait pas encore annoncé les premières mesures d’un déconfinement progressif, une photo et une vidéo ont fait scandale en Angleterre.

« Pas de distance sociale ici »

À Sutton in Ashfield, un couple a été surpris en train de faire l’amour dans le cimetière de cette petite ville du nord du pays. Charlie Ransford, un jeune homme qui se baladait par-là, a immortalisé la scène. De retour chez lui, il a diffusé sur Facebook une photo et une vidéo de cette partie de jambes en l’air en écrivant : « Juste une journée normale à Sutton in Ashfield. Pas de distance sociale ici ».

Des « créatures dégoutantes »

Les images sont rapidement devenues virales et ont interpellé de nombreux internautes qui ont dénoncé le manque de respect et de pudeur de ce couple.

Des politiques ont également réagi. « Nous nous sommes battus pour obtenir la réouverture des cimetières. Je ne m’attendais pas à voir ce genre de cochonneries dans un cimetière où de nombreux amis et membres de ma famille sont enterrés. Dans cette période où nous assistons à plus d’enterrements que d’habitude, on pourrait penser que les gens aient plus de respect », a déclaré le député Lee Anderson en ajoutant qu’il espérait que « ces créatures dégoutantes soient retrouvées et jugées ».

« C’est irrespectueux et cela constitue une atteindre à l’ordre public. Nous sommes absolument consternés », a quant à lui indiqué le conseiller municipal David Martin.

Le couple recherché par la police

Le mois dernier, la ville avait décidé d’ouvrir les cimetières durant le confinement pour permettre le déroulement des funérailles en petit comité et aux proches de ce recueillir. Mais visiblement, ce couple n’était pas là pour ça. La police a lancé un appel à témoins pour retrouver ces deux individus.