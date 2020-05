Une employée du rail se fait cracher dessus et décède quelques jours plus tard

Une employée des chemins de fer britanniques est morte du nouveau coronavirus en avril après qu’une personne prétendant être contaminée lui a délibérément craché dessus, a indiqué mardi le syndicat de son secteur.

Belly Mujinga, 47 ans, qui travaillait à la gare londonienne de Victoria, a ressenti les symptômes du virus après une agression qui l’avait visée elle et un collègue, survenue le 22 mars.

« Ils étaient dans le hall à côté du guichet, lorsqu’ils ont été agressés par un usager qui leur a craché dessus », a expliqué le syndicat TSSA dans un communiqué. « Un homme leur a toussé dessus et leur a dit qu’il avait le virus. » Quelques jours plus tard, le médecin de Mme Mujinga lui a prescrit un arrêt maladie, notant qu’elle souffrait de problèmes respiratoires préexistants, a ajouté la TSSA.

Elle s’est alors arrêtée de travailler, mais son état n’a cessé d’empirer, nécessitant une hospitalisation et une mise sous respirateur le 2 avril. Belly Mujinga est décédée trois jours plus tard, laissant derrière elle son mari et sa fille de 11 ans, qui n’avaient pu la revoir depuis son départ en ambulance.

« C’était une bonne personne, une bonne mère et une bonne femme », a dit son mari, Lusamba Gode Katalay. La compagnie employant la victime, Southern Railway, a assuré prendre l’affaire « très au sérieux » et avoir lancé une enquête interne.

Belly was a ticket operator for a train station in London. A person who knew themselves to be infected with Coronavirus spat in Belly's face. Belly contracted Coronavirus as died. Belly leaves behind her 11 year old daughter. https://t.co/jwzxxfCsVE pic.twitter.com/dg95wqsjrJ

Dans un communiqué, la police britannique des transports a indiqué avoir ouvert une enquête et lancé un appel à témoins, alors que TSSA a demandé au régulateur du transport ferroviaire de se pencher sur les événements. Selon le syndicat, « il y a de sérieuses questions sur sa mort, elle n’était pas inévitable ».

Le secrétaire général du syndicat, Manuel Cortes, a demandé à ce que les familles de tous les travailleurs du secteur tués par la maladie Covid-19 reçoivent une indemnisation du gouvernement, comme c’est déjà le cas pour les soignants.

« Il est abject d’attaquer de la sorte un travailleur clé qui est au service des voyageurs », a réagi un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. « Nos pensées sont avec la famille de Mme Mujinga dans cette épreuve. »

