Phase 2 du déconfinement : Voici ce qui va changer à partir du 18 mai

La conférence de presse consécutive au Conseil National de Sécurité de mercredi a eu lieu à 13h30. La Première ministre Sophie Wilmès a dévoilé les modalités de la deuxième phase du déconfinement qui débutera à partir de lundi prochain, le 18 mai.

De nombreux points ont été analysés: la reprise des marchés, la réouverture des musées, des bibliothèques et des parcs zoologiques, la reprise des professions avec contacts physiques comme les coiffeurs et les centres d’esthétique, l’élargissement du nombre de personnes présentes aux célébrations de mariage et aux funérailles ou encore la reprise des entraînements sportifs à l’extérieur.

Voici les différentes mesures annoncées par Sophie Wilmès à partir du lundi 18 mai

Les mariages et les enterrements

Le Conseil National de Sécurité a décidé mercredi d’autoriser la présence d’un maximum 30 personnes pour les mariages et enterrements, sous certaines conditions et dans le respect des distances de sécurité, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès. Il ne sera pas permis d’organiser de réception à l’issue de ces cérémonies.

Les parcs animaliers pourront rouvrir

Les sites d’intérêt naturel, comme les parcs animaliers, pourront à rouvrir à partir de lundi prochain, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès à l’issue du Conseil National de Sécurité (CNS). Une billetterie en ligne ou par téléphone devra être organisée et plan de circulation instauré. Les cafétérias et les restaurants de ces parcs doivent rester fermés au même titre que les attractions et les pleines de jeux.

Le retour des entraînements sportifs

Les entraînements sportifs réguliers en extérieur, les courts à l’extérieur et en club pourront reprendre à partir du 18 mai, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès (MR) mercredi lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion du Conseil National de Sécurité.

Cette reprise se fait sous conditions. Ainsi, les groupes devront compter maximum vingt personnes. Les cours et entraînements pourront reprendre en présence d’un entraîneur et à condition que les distances de sécurité soient respectées. Les clubs pourront ouvrir si toutes les mesures de sécurité soient prises. Les cafétérias et les vestiaires doivent rester fermés.

Réouverture des musées et des bibliothèques

Les musées et les infrastructures d’intérêt culturel pourront à nouveau ouvrir leurs portes à partir du lundi 18 mai, a annoncé la Première miistre Sophie Wilmès mercredi à l’issue du Conseil National de Sécurité. Une billetterie en ligne ou téléphonique sera obligatoire ainsi que des mesures pour éviter les effets de foule. Les bibliothèques peuvent également ouvrir aux mêmes conditions.

Les coiffeurs et les centres d’esthétique

Les professions de contact comme les coiffeurs et les esthéticiennes peuvent rouvrir sous conditions.

Les marchés

Les marchés sont autorisés avec 50 étals maximum, alignés du même côté et avec un sens de circulation défini