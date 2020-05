Un codétenu filme Dutroux en prison : « Je suis emprisonné à tort »

Ce soir, la chaîne VTM va diffuser des images inédites de Marc Dutroux en prison dans lesquelles il tient des propos chocs. Il considère notamment qu’il a été injustement condamné.

Ce soir, l’émission Telefacts sur VTM diffusera un document inédit. La chaîne flamande s’est procuré une vidéo de Marc Dutroux en prison. Les images ont été filmées par un codétenu il y a quelques mois à la prison de Nivelles.

« J’ai été sacrifié sur l’autel de leurs intérêts scélérats »

Sur la vidéo, Marc Dutroux, aujourd’hui âgé de 63 ans, apparaît torse nu avec une longue barbe blanche. « J’ai été en prison pendant 23 ans. Je ne suis pas content d’être ici. Le pire, ce n’est pas d’être en prison », déclare-t-il.

Dans cette séquence qui risque de faire couler beaucoup d’encre, Marc Dutroux se pose en victime. Il considère qu’il a été injustement condamné. Il estime que le juge d’instruction a tout fait pour empêcher la vérité de sortir. « Je n’ai pas été défendu. J’ai été sacrifié sur l’autel de leurs intérêts scélérats », estime notamment Marc Dutroux.

La papa d’An approuve la diffusion de ces images

La chaîne flamande a beaucoup hésité avant de diffuser ces images. Elle a notamment demandé l’avis de Pol Marchal, le père d’An, l’une des victimes de Dutroux. « C’est bien que les gens voient ces images. Pour moi, Dutroux a toujours été la personne qu’il nous montre maintenant. (…) Tous les signes du psychopathe Dutroux sont là. Pourquoi dépenser de l’argent dans une enquête pour savoir si un tel criminel peut être libéré plus tôt ? », indique-t-il.

Un nouvel examen psychiatrique attendu

Marc Dutroux, présenté comme le détenu le plus haï de Belgique, a été condamné le 22 juin 2004 à la réclusion à perpétuité et à 10 ans de mise à disposition du gouvernement (aujourd’hui appelée mise à disposition du Tribunal d’Application des Peines). Il a été reconnu coupable, entre autres, d’avoir enlevé et séquestré six jeunes filles – Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine et Laëtitia – et d’avoir commis des abus sexuels sur celles-ci. Il a également été déclaré coupable d’avoir tué les quatre premières. L’homme, âgé aujourd’hui de 63 ans, est en détention depuis 23 ans.

Il y a quelques jours, les experts psychiatres qui doivent examiner Marc Dutroux en vue de produire une nouvelle expertise mentale du détenu ont demandé plus de temps à la justice. Ils n’ont en effet toujours pas pu se rendre à la prison, compte tenu des mesures de sécurité liées au coronavirus. Initialement, le rapport final du nouvel examen psychiatrique de Marc Dutroux devait être remis pour le 11 mai. Le Tribunal d’Application des Peines (TAP) de Bruxelles a marqué son accord sur un report du dépôt du rapport d’expertise concernant Marc Dutroux.