Le retour polémique d’Eric aux « 12 Coups de midi »

La « dérogation spéciale » dont a bénéficié Eric pour faire son retour sur le plateau des « 12 Coups de midi » n’a pas vraiment plus à certains téléspectateurs.

Jean-Luc Reichmann avait en effet proposé un épisode inédit de son émission avec en vedette Eric, grand maître de ce jeu qui a récemment battu le record de gains qui était détenu par Christian Quesada.

Le problème? Eric vit en Bretagne, à 500 km du lieu d’enregistrement de l’émission.

« Nous avons privilégié des candidats qui résident dans un périmètre de 100 km », a expliqué l’animateur au quotidien Le Parisien. « Et nous avons obtenu une dérogation spéciale pour permettre à notre maître de midi Éric de venir de Bretagne et d’être physiquement avec nous : on lui a trouvé un logement à côté du studio, on ne s’approche pas à moins de 2,50 m de l’autre. »

Depuis ce 11 mai, les Français peuvent en effet se déplacer librement mais dans un rayon de… 100 kilomètres sauf dérogation spéciale pour motif professionnel ou familial impérieux.

« Il m’a dit qu’il avait profité du confinement pour réviser avec ses enfants. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait : c’est ce qui fait le sel de l’émission. Pour ce jeu, il faut être fort, tant au niveau culturel que psychologique. Éric peut reprendre les réflexes de l’émission ou avoir été déstabilisé par cet arrêt de deux mois. »

Certains internautes ont vu d’un mauvais oeil cette « dérogation spéciale » accordée à Eric. « Donc ma sœur institutrice en Ile-de-France ne peut pas rentrer chez moi en Normandie le week-end mais Eric a une dérogation spéciale pour faire les ’12 Coups de midi’? », s’est demandé l’un d’eux sur Twitter. « Les 100 kilomètres à vol d’oiseau ne sont-ils pas pour tous ou est-ce encore une histoire de fric ?? », a questionné un autre. Tandis qu’un troisième expliquait que « les gains reçus ne sont pas imposables donc ce n’est pas considéré comme un emploi dans ce cas ».