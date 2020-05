Il frôle la mort après une piqûre d’araignée cachée dans ses bananes

C’est trois ans après les faits que Paul Jory a raconté au quotidien britannique The Sun la mésaventure qui a failli lui coûter la vie. En 2017, il s’est en effet fait piquer par une araignée mortelle cachée dans un lot de bananes.

Cet Anglais de 59 ans n’est pas prêt de remanger une banane. C’est en effet en revenant du magasin qu’il remarque une araignée dans le lot de bananes qu’il venait d’acheter. « Ce n’était pas une gentille araignée, il y avait ‘danger’ sur sa tête », a-t-il expliqué au Sun.

« Quand elle m’a mordu, j’ai ressenti comme une douleur intense dans tout mon corps. Mon bras a commencé à gonfler. J’ai sauté dans un taxi pour aller aux urgences. En voyant mon état, la réceptionniste a directement appelé le médecin. C’est la dernière chose dont je me souviens. Ils m’ont tout de suite placé dans le coma. »

Il a en effet fallu de nombreuses opérations pour lui sauver la vie. Et on a dû lui enlever de gros morceaux de chair afin d’extraire le venin de son corps. Il en garde aujourd’hui des séquelles et de profondes cicatrices.

« J’ai frôlé la mort. Si le poison était rentré dans les glandes, il se serait répandu dans tout mon corps. Je veux juste que cette expérience soit derrière moi. Je ne mangerai plus jamais de bananes de ma vie ».