Dennis Rodman raconte sa première rencontre avec Kim Jong-un

Dans une interview, l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman est revenue sur sa première soirée, alcoolisée, en Corée du Nord avec Kim Jong-un, son « ami pour la vie ».

Ancienne star extravagante du basket américain, Dennis Rodman n’a jamais caché son amitié avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. L’ancien coéquipier de Michael Jordan aux Chicago Bulls s’est rendu au moins cinq fois à Pyongyang depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, grand fan de basket, qu’il appelle son « ami pour la vie ».

Une première rencontre en 2013

Mais que font l’Américain et le Nord-coréen lorsqu’ils se rencontrent ? Invité dans le podcast du boxeur Mike Tyson, Dennis Rodman a levé une partie du voile sur ses soirées avec le dictateur. L’ancien basketteur est en effet revenu sur sa première rencontre, en 2013, avec Kim Jong-un.

« Quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’étais avec les Harlem Globetrotters mais je ne jouais pas. Des personnes m’ont alors demandé de les accompagner. J’ai pensé que j’allais aller en prison », se souvient Dennis Rodman. Mais ce n’est pas le cachot qui attendait le basketteur mais bien une rencontre avec Kim Jong-un. « J’ai demandé ‘qui est ce type ?’ et ils m’ont dit ‘c’est notre chef’, alors j’ai demandé ‘chef de quoi?’ Il a commencé à me parler et m’a demandé ‘vous aimez mon pays?’ et j’ai dit ‘ouais, ça va, c’est cool’ ».

« Un groupe de 18 filles est arrivé »

C’était le début d’une amitié entre le deux hommes mais aussi d’une longue soirée ! Le dictateur l’a convié à une soirée karaoké avec « des filles canons » et de la vodka. « Ce que je sais, c’est qu’on a dîné, on a bu comme des bêtes, il a commencé à chanter au karaoké et je n’avais aucune idée de ce dont il parlait! Tout le monde a commencé à applaudir et après, un groupe de 18 filles est arrivé. Ces filles étaient canons mais elles ont juste chanté une chanson. Une seule putain de chanson! Et c’était le générique de Dallas. Nous sommes devenus de très bons amis après ça », s’est rappelé Denis Rodman au micro de Mike Tyson.