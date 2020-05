Bigard répond cash à ceux qui trouvent sa femme trop jeune

Cela fait près de neuf ans que Lola Marois et Jean-Marie Bigard sont mariés. Et pourtant, le couple est toujours l’objet de moqueries sur les réseaux sociaux. En cause? La différence d’âge. Mais l’humoriste a une façon bien à lui de répondre à ses détracteurs.

La comédienne Lola Marois est en effet âgée de 37 ans tandis que Jean-Marie Bigard a 65 ans. Aujourd’hui encore, l’actrice de « Plus Belle La Vie » est toujours prise pour sa fille. Et c’est sur Tik Tok qu’elle a partagé la réaction de son mari à ceux qui estimaient qu’elle était trop jeune pour lui.

« Chéri, qu’est-ce qu’on peut dire aux gens qui n’arrêtent pas de dire que je suis ta fille sur TikTok ? », lui demande-t-elle.

On attendait évidemment une réponse assez cash de l’humoriste, et on n’a pas été déçu: « Ben je sais pas… allez vous faire en*uler ? » Une réponse qui semble pourtant avoir surpris son épouse: « Je m’attendais tellement pas à ça. »