Une « horloge de la mort » installée à Times Square

« L’horloge de la mort de Trump »: c’est ainsi que le documentariste engagé Eugene Jarecki a baptisé un panneau lumineux installé depuis peu à New York pour afficher le nombre de morts américains de l’épidémie qui auraient pu être évités selon lui si le président avait agi plus tôt.

Cette « horloge », dressée sur le toit d’un immeuble de Times Square déserté avec la pandémie, affichait lundi plus de 48.000 morts, sur un total de décès américains du coronavirus dépassant désormais les 80.000, le bilan officiel le plus lourd de tous les pays de la planète.

Today we launched a HUGE statement, The Trump Death Clock went live in Times Square to hold this President to account for the estimated 60% of COVID-19 that could have been prevented. #TrumpDeathClock https://t.co/o2CrIWYh2M pic.twitter.com/O9Zr9LyaXz

— TrumpDeathClock (@TrumpDeathClock) May 8, 2020