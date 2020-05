Un ado trouve 135.000 $ par terre et les rapporte à la police

Que feriez-vous si vous trouviez par terre un sac contenant plus de 100.000 € ? Jose Nuñez n’a pas hésité : il a rapporté les liasses de billets à la police. Son honnêteté a été récompensée.

Originaire d’Albuquerque, aux États-Unis, Jose Nuñez Romaniz a grandi dans une famille qui ne roule pas sur l’or. Le jeune homme de 19 ans, en première année à l’université, vit avec ses parents et ses deux frères cadets.

La semaine dernière, alors qu’il était parti acheter une paire de chaussettes pour son grand-père, Jose Nuñez a fait une découverte qui aurait pu changer sa vie. Au pied d’un distributeur automatique, il a découvert un sac contenant des centaines de billets de 50 et de 20 dollars.

Si pour certains la tentation de garder l’argent pourrait être grande, le jeune homme n’a pourtant pas hésité une seconde. Il a appelé la police locale et quelques instants plus tard, deux policiers sont venus récupérer le sac.

Jose Nuñez Romaniz, a college student who wants to study criminal justice, has earned praise and rewards for returning a foot-long stack of cash that police say was left behind by a bank subcontractor and totaled $135,000 https://t.co/T1sXGhvbWi

— CNN International (@cnni) May 8, 2020