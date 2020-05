Des détenus font tout pour attraper le coronavirus en espérant sortir de prison

Pensant obtenir ainsi leur remise en liberté, des prisonniers détenus dans le comté de Los Angeles ont délibérément tenté de contracter le coronavirus pour obtenir leur remise en liberté, a affirmé lundi le chef de la police locale.

« Il y a une idée fausse qui circule dans la population carcérale selon laquelle si quelqu’un est testé positif (au Covid-19, ndlr), nous serons d’une manière ou d’une autre obligés de libérer plus de gens, mais ça ne se passe pas comme ça », a déclaré lors d’une conférence de presse le shérif de Los Angeles, Alex Villanueva.

NEW: Inmates in L.A. County jails are deliberately attempting to infect themselves with coronavirus, Sheriff Alex Villanueva said Monday, calling the activity “deeply disturbing” as the jail system saw a 60 percent jump in inmate cases in just one week. https://t.co/86qKFuF4xV pic.twitter.com/UqtAlySx5u

— CBS Los Angeles (@CBSLA) May 11, 2020