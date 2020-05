Voici la nouvelle façon de faire la fête en Allemagne … depuis sa voiture

Alors que les discothèques et les bars sont fermés, ce week-end, des centaines de fêtards allemands ont participé à une étonnante soirée, en mode drive-in.

Depuis le début de confinement, le drive-in fait se retour en force dans certains pays. Aux États-Unis, les quelques centaines de cinémas drive-in du pays ont fait le plein de spectateurs. En Corée du Sud et en Allemagne (où il existe deux cinémas drive-in ouverts toute l’année), les automobilistes se sont également retrouvés à l’intérieur de leur voiture pour assister à la diffusion de film.

Au quatre coin du monde, d’autres initiatives ont eu lieu pour rassembler du public malgré le confinement. Aux États-Unis, un club de strip-tease a ainsi proposé ses services en drive. Ce week-end, en République Tchèque, lors du festival Art Parking, des groupes de rock ont joué depuis une cinquantaine d’automobilistes. À Schüttorf, en Allemagne, l’ambiance était également à la fête. Ce samedi 9 mai, le gérant du plus grand club allemand a organisé une gigantesque rave party drive-in.

Hundreds of Germans got their party fix with the country's first drive-in rave pic.twitter.com/2UEcXm6nun

— Reuters (@Reuters) May 10, 2020