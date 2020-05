Confinement prolongé jusqu’au 1er juin au Royaume-Uni

Le confinement imposé au Royaume-Uni pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus est prolongé au moins jusqu’au 1er juin, a annoncé dimanche soir le Premier ministre Boris Johnson, dans une allocution télévisée.

Certains lieux publics seront autorisés à ouvrir début juillet et une quarantaine sera prochainement imposée pour les voyageurs entrant au Royaume-Uni par avion, a-t-il encore indiqué.

«Bien que nous ayons fait des progrès pour satisfaire au moins certaines des conditions que j’ai fixées, nous ne les avons pas toutes remplies. Ce n’est donc pas le moment, cette semaine, de mettre fin au confinement» décrété fin mars, a déclaré Boris Johnson qui a dit toutefois viser une réouverture des magasins et écoles primaires «au plus tôt début juin», en commençant par les classes de maternelle et de fin d’école primaire, début juin.

Puis un mois plus tard, début juillet, «si toutes les conditions sont réunies» et en fonction des avis scientifiques, le gouvernement espère «rouvrir au moins une partie» des cafés et restaurants et autres lieux publics. Il pourrait s’agir des cafés disposant de terrasses ou d’espaces extérieurs permettant aux clients de respecter les mesures de distanciation sociale.

En outre, le gouvernement compte «bientôt» instaurer une période de quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni par avion, a-t-il dit, sans donner de date ni de détails sur cette mesure. «Aucune mesure de quarantaine ne s’appliquera aux voyageurs en provenance de France à ce stade», a précisé la présidence française, après un entretien entre Emmanuel Macron et M. Johnson.

Reprise progressive de la vie

La population est pour l’instant appelée à poursuivre ses efforts avec une nuance: si le télétravail est toujours recommandé, ceux qui ne peuvent pas travailler de chez eux sont désormais «activement encouragés» à se rendre au travail, dès lundi. Il leur est toutefois demandé d’éviter les transports en commun et de respecter une distance de deux mètres entre chaque individu.

Pour alléger le confinement, le gouvernement souhaite procéder par étapes, avec un nouveau système d’alerte sur le niveau du danger que fait courir la pandémie. «Pour le moment, nous pensons que le pays se trouve à quatre sur une échelle de cinq, cinq étant le (niveau le) plus préoccupant, et nous voulons le ramener aussi rapidement que possible à trois», a expliqué le ministre chargé des Communautés, Robert Jenrick, sur la chaîne de télévision Sky News, dimanche. «Et, à chaque étape, nous serons en mesure d’ouvrir et de faire redémarrer davantage d’aspects de l’économie et de nos vies», a-t-il poursuivi.