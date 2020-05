Denis Ducarme « sidéré » par les caricatures sur les indépendants qui fraudent

Le ministre des Indépendants, Denis Ducarme, s’est insurgé samedi contre ce qu’il qualifie de «caricatures» à propos des indépendants enclins à frauder pour recevoir des aides de l’Etat. Si abus il y a, des remboursements seront demandés, a-t-il assuré.

Selon un article paru dans «De Tijd», beaucoup d’indépendants et entrepreneurs qui ont sollicité une aide des pouvoirs publics pour faire face à la crise du coronavirus abusent du système, qui leur permet par exemple de recevoir un droit passerelle (revenu de remplacement) ou une aide économique des Régions. Le quotidien cite plusieurs professionnels du secteur du conseil aux entreprises et de la comptabilité et évoque aussi le manque de moyens dont disposent les caisses d’assurances sociales pour mener des contrôles.

« Je suis sidéré que certains donnent l’impression que les indépendants et les professions libérales sont des tricheurs, qui plus est en plein milieu de la crise la plus grave que traverse notre pays depuis la Seconde guerre mondiale : basta les caricatures sur les indépendants! », s’est énervé le ministre.