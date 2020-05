Une petite séance de tennis avec des balles à 400 €

Certes, l’amour est aveugle et quand on aime, on ne compte pas. Mais des balles de tennis à 400 €, c’est quand même très cher, et a fortiori pour une petite fille de 2 ans. Mais ce n’est pas ce qui arrête Kylie Jenner.

Que faire de son argent quand on en a trop? Pourquoi ne pas acheter des balles de tennis Chanel à près de 400 € pour que sa fille de 2 ans puisse jouer avec?

C’est en effet sur son court privé que Stormi a pu essayer ces balles avec sa maman qui n’a pas manqué de relayer cette petite séance de sport en famille sur les réseaux sociaux. D’autant qu’elle a quand même près de 174 millions d’abonnés rien que sur Instagram.

Chanel a en effet lancé des accessoires de tennis, avec des prix très… Chanel: près de 450 € pour quatre balles. Sur ces photos, on peut voir Kylie Jenner avec un jogging et une raquette de cette luxueuse marque.