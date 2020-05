Trente artistes européens rythmeront ce samedi un « Music Europe Day » lancé par Etienne Daho

Trente artistes issus de 30 pays européens rythmeront la journée de samedi de 14h00 à minuit pour un « Music Europe Day » avec, au coup d’envoi, le chanteur français Etienne Daho. Parmi les musiciens qui se produiront en ligne, les Belges de Glauque et Blu Samu seront aussi de la partie.

En direct, en différé, avec les moyens du bord et l’imagination en surchauffe, les artistes emmèneront les internautes en balade chez eux, raconteront leur musique, leur ville et leur pays, leurs souvenirs de tournée en Europe et offriront des concerts inédits. Alternance de styles et de personnalités, bouffées d’émotion garanties!, promettent les organisateurs du Music Europe Day, un projet de l’Union européenne pour promouvoir la diversité musicale du Vieux Continent.

On Saturday May 9th, from 2pm to 12am, the European Union will present Music Europe Day, a project by Europavox ! 🇪🇺🚀… Posted by Europavox on Wednesday, May 6, 2020

Après une ouverture du bal signée Etienne Daho, les amateurs pourront notamment retrouver les accents électro-poétiques du groupe belge Glauque et la chanteuse anversoise Blu Samu qui, en français, en néerlandais et en anglais, entremêle funk, R’n’B, hip hop, jazz et notes brésiliennes. La programmation sera diffusée sur les réseaux sociaux.