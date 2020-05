Les meurtriers du joggeur noir américain arrêtés

Les images, très violentes, ont fait le tour du web. On y voit deux hommes tuer par balles un joggeur qui passait au mauvais endroit au mauvais moment. Ils avaient, dans un premier temps, été laissés libres, provoquant l’indignation des défenseurs des droits.



Les États-Unis n’en finissent plus avec les violences racistes. Plusieurs mois après la mort d’Ahmaud Arbery, un jeune noir de 25 ans qui habitait en Géorgie, une vidéo montre les circonstances de sa mort. Il a été tué par deux hommes qui disent avoir pensé qu’il allait commettre un cambriolage.

Alors qu’il faisait un footing dans la ville de Brunswick, Ahmaud Arbery a été pris à partie par ses deux meurtriers. Après que l’un d’eux soit descendu de sa voiture un fusil à la main, la victime a tenté de le désarmer. Une première détonation s’est alors fait entendre, visiblement sans toucher personne. Ensuite, un second coup est parti. On voit Ahmaud Arbery s’éloigner de son agresseur. Il titube, et s’effondre sur la route, mort.

Video of #AhmaudArbery being lynched by white supremacists in GA. The killers were never charged and all the city and law enforcement officials in that town are complicit in this lynching.

They are NOT going to produce justice.

It’s up to Black people to produce justice pic.twitter.com/Ww0As8TLa9

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) May 5, 2020