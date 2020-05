Circulation à Bruxelles : le Pentagone devient une zone 20km/h

Le Pentagone central de la capitale deviendra lundi une zone résidentielle de rencontre où piétons et cyclistes seront prioritaires en ce compris sur les chaussées où ils pourront circuler. La vitesse y sera limitée à 20 km/h.

L’objectif de cette mesure est de faciliter la distanciation sociale lors du déconfinement progressif. Les 155 panneaux qui l’indiquent aux accès de la zone ont été placés vendredi. Selon le bourgmestre Philippe Close (PS), l’échevin de la Mobilité Bart Dhondt (Groen) et la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) venus sur place vendredi, il s’agit d’une première phase-test de trois mois qui pourrait être prolongée.

Dès lundi, tout le pentagone sera en ´slow streets’. Plus d’espace pour les Bruxellois et visiteurs de Bruxelles qui pourront circuler et faire leurs courses en respectant les distances de sécurité. Merci à toutes et tous de ne pas dépasser le 20km/h 💚@BartDhondt @PhilippeClose pic.twitter.com/GqD0dJyTvC — Elke Van den Brandt (@elkevdbrandt) May 8, 2020

La mesure doit permettre de faciliter le respect de la distanciation sociale, en particulier dans les zones hyperdenses, où les trottoirs sont très étroits. Le choix de l’appliquer dans tout le cœur de la Ville est motivé par une volonté de clarté.

La grande différence par rapport à la situation actuelle réside dans la priorité accordée aux piétons et cyclistes sur toute la largeur de la voirie et plus seulement sur les trottoirs et/ou pistes cyclables. Les habitants du Pentagone ont été informés des modifications apportées en conséquence au plan de circulation par un toutes-boîtes. Une campagne d’affichage et de communication via les médias sociaux est également prévue.

Une situation qui pourrait durer

La zone résidentielle apaisée sera testée durant trois mois et évaluée via des rencontres avec les habitants, commerçants, usagers et autres groupes d’intérêt. La Ville décidera ensuite de son maintien ou non. La police locale veillera au respect des règles, dans un premier temps en adoptant un comportement préventif. Mais des contrôles de vitesse ne sont pas exclus à terme.