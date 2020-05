Bilan coronavirus: 107 décès et 108 hospitalisations ces dernières 24 heures

Le centre national de crise et le SPF Santé publique font chaque jour le point sur l’évolution de l’épidémie de nouveau coronavirus dans le pays. 107 décès et 108 hospitalisations ont été enregistrés ces dernières 24 heures.

107 décès liés au coronavirus ont été comptabilisés au cours des dernières 24h (39 dans les hôpitaux et 63 dans des maisons de repos). Le total des décès dans le pays s’élève à 8.521.

On constate également 108 nouvelles hospitalisations, un chiffre en léger rebond après la baisse d’hier (98). Au total, 508 patients sont toujours pris en charge dans les services de soins intensifs (34 de moins que la veille). On compte ainsi 2.555 patients hospitalisés en raison du Covid-19 (-144). Cette moindre charge sur la capacités hospitalières est un éléments important aux yeux des décideurs pour l’évolution du déconfinement. «Nous suivons particulièrement deux indicateurs pour suivre l’épidémie: l’absentéisme au travail et l’évolution des consultations pour syndromes grippaux, et les tendances actuelles sont positives», a ajouté Yves Van Laethem,

Du coté des tests, on dénombre 591 nouveaux cas détectés.