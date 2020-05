Voulez-vous vraiment publier ce méchant tweet ?

Twitter teste un nouveau type de message automatique qui s’affiche lorsque les utilisateurs sont sur le point de publier un message potentiellement offensant, pour leur donner une chance de revenir sur leur décision.

Dans le cadre d’un test limité, Twitter tente de faire réfléchir ses utilisateurs avant de publier des messages qu’ils pourraient regretter par la suite.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020