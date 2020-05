Les salons de toilettage pourront ouvrir leurs portes ce 11 mai

Les salons de toilettage rouvriront leurs portes à partir du 11 mai, une décision du Conseil de sécurité confirmée par le cabinet de la ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs Nathalie Muylle (CD&V) et saluée jeudi par l’association de défense des droits des animaux Gaia.

Ces dernières semaines, Gaia a reçu des dizaines de plaintes. Non seulement de la part de professionnels inquiets pour les animaux dont ils s’occupent, mais également de la part de nombreux propriétaires concernés.

« Si la fermeture avait été prolongée, elle aurait entraîné de graves problèmes de santé pour de nombreux animaux », déclare la directrice de l’association dans un communiqué.

En effet, en l’absence de soins appropriés, les animaux peuvent être confrontés à de nombreux problèmes souvent douloureux: ongles incarnés, pyodermite, affections cutanées, pelage d’hiver qui se détache et s’emmêle dans les poils plus longs…

« La décision de rouvrir les salons de toilettage est une bonne chose, mais en ce qui nous concerne, ils n’auraient jamais dû fermer. D’autant plus qu’il est parfaitement possible de maintenir la distance sociale requise et de prendre toutes les précautions et mesures de sécurité nécessaires », souligne Gaia.