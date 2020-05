C’est la dernière super lune de l’année!

La dernière super lune de l’année est à son apogée aujourd’hui avec la bien nommée ‘Flower Moon’ qui apparaîtra près de 6% plus grande que la normale.

Il s’agit en effet de la troisième et dernière super lune de 2020, même si elle est également moins impressionnante que les deux précédentes, qui ont eu lieu les 9 mars et 7 avril.

Ce nom ‘Flower Moon’ vient de cette période d’éclosion, de fertilité et de floraison des plantes en ce début du mois de mai. On l’appelle également ‘Milk Moon’ (lune de lait).

Si cette pleine lune est appelée ‘super lune’, c’est parce qu’elle semble environ 6% plus grande qu’une pleine lune typique et environ 14% plus grande qu’une micro-lune, c’est-à-dire lorsque la lune est à son point le plus éloigné de la Terre.

Cela est dû au fait que l’orbite de la lune autour de la Terre n’est pas entièrement circulaire, mais plutôt une ellipse légèrement aplatie.

Cette pleine lune arrive au beau milieu d’un autre événement céleste: la pluie de météores Eta Aquariids, qui a atteint son apogée mercredi.