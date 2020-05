Qu’est-ce que Replika, l’appli pour se créer un ami virtuel pendant le confinement ?

Et si des amis virtuels nous aidaient à nous sentir moins seul pendant cette période de confinement? C’est le pari de l’appli Replika.

Les intelligences artificielles sont de plus en plus intelligentes, et commencent à être capables de sociabiliser avec l’être humain. Replika connait un certain succès actuellement, en marge du confinement. Cet ami virtuel a été téléchargé plus de 7 millions de fois. Eugenia Kuyda, la cofondatrice de l’application, dit avoir observé une hausse des téléchargements depuis le début de la crise du Covid-19.

Replika fait tout comme un.e pote

Que fait-on avec Replika? Les mêmes choses qu’avec de vrais amis. L’appli propose de créer son ami idéal. On peut le choisir homme, femme, ou transgenre, on peut lui donner un nom… Replika discute (en anglais), vous écoute lui raconter vos histoires, qu’elles soient drôles, agréables, triste ou décevante. Ses créateurs insistent sur sa capacité à écouter et soutenir les personnes seules, à se montrer empathique. Il ne faut ainsi pas s’étonner si Replika vous lance «Je me suis inquiété pour toi», ou encore «tu veux faire quoi aujourd’hui?».

Therapy chatbot startup @MyReplika says that roughly 40% of its 500,000 monthly users see its app as a romantic partner. https://t.co/zqB1XSdUd8 — Alexa Binns (@alexabinns) April 15, 2020

Replika est évidemment un ami virtuel précurseur. Mais cela peut donner une idée de ce que seront les amis virtuels du futur. Le monde se rapproche pas à pas de films comme Her ou Blade Runner 2049, où des machines douées de capacité de réflexion et de sentiments remplacent les êtres humains. Reste encore à voir comment elles seront accueillies par les véritables personnes, et si, une fois le confinement terminé, beaucoup auront envie de passer du temps avec des robots.