La collection décalée de David Jeanmotte pour rire du confinement

Le confinement pèse sur notre moral à tous. Le chroniqueur David Jeanmotte, lui, préfère en rire.

Vendredi 24 avril: la conférence de presse suivant le Conseil National de sécurité se fait attendre. En milieu de soirée, les nouvelles tombent enfin, et les Belges en savent un peu plus sur le lent déconfinement à venir. Le lendemain, David Jeanmotte et son compagnon Guy se réunissent en visioconférence avec Anthony Maggio et Valérie Cornelis. La bande d’amis a prévu discuter des règles annoncées la veille, qui ne sont alors pas encore toujours bien claires.

Très vite, la réunion prend une autre tournure. Au fil de la discussion, l’idée de lancer une collection d’accessoires illustrée avec des «phrases cultes» du confinement prend tournure. Pour la première pièce, un tote bag, les quatre amis choisissent «J’peux pas me confiner, j’ai kayak !», en référence à l’allusion de Sophie Wilmès quand à la possibilité prochaine de reprendre des sports individuels.

👜 Sac en pré-commande :"J'PEUX PAS ME CONFINER, J'AI KAYAK!»Matière coton 100 %Grammage : 140 g/m²Prix : 9,95€ (1€… Posted by BELGE T'ES FOU on Monday, May 4, 2020

Le but est de faire rire, mais aussi d’aider les Restos du Rire, un projet créé par David Jeanmotte et qui vient en aide aux plus démunis. Les différentes pièces sont vendues via la page Facebook Belge t’es fou.