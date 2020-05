Un ours aperçu pour la première fois depuis 150 ans

Pour la première fois depuis près de 150 ans, un ours brun a été aperçu dans le Parc National O Invernadeiro, situé dans le nord-ouest de l’Espagne.

Cela faisait en effet plus d’un siècle et demi que l’Ursus arctos n’avait plus été vu dans ce parc de près de 6.000 hectares où abondent pourtant chamois, sangliers, cerfs et autres loups.

D’après un communiqué publié par ce parc national, l’ours serait un jeune mâle qui aurait entre 3 et 5 ans. C’est « probablement le premier à avoir traversé cette région au cours des 150 dernières années », et très certainement le premier à y être filmé.

D’après les agents environnementaux, il serait arrivé via les montagnes de la Sierra de O Courel pour hiberner dans cette région.

C’est le cinéaste Pela del Álamo qui a fait cette découverte grâce à ses « pièges photographiques » qu’il a installé à travers ce parc national. Il prépare en effet un film,pour Zeitun Films, sur la faune local.

Près de 52 ours ont été recensé en 2019 sur l’ensemble des Pyrénées. Leur territoire semble s’étendre d’année en année.

Il y a quelques jours, le cadavre de Cachou, un mâle de 6 ans, a été découvert en Catalogne. D’après des associations environnementales, il serait mort en tombant d’une falaise après avoir été empoisonné.