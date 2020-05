Un agent de propreté filmé en train de jeter un chat vivant dans une poubelle

Des associations de défense des animaux veulent porter plainte pour maltraitance après la diffusion d’une vidéo montrant un agent de propreté jeter un chat vivant dans la benne à ordures d’un camion.

La séquence d’une trentaine de secondes a été tournée à Montélimar, dans le sud de la France. Elle est massivement relayée sur les réseaux sociaux. Et pour cause : on y voit deux agents en charge de la propreté s’approcher de l’animal allongé dans la rue, visiblement pas en forme. L’un des deux hommes décide d’accélérer les choses, attrape le chat avec sa pelle, et le balance dans une poubelle.

Plusieurs associations de défense des animaux comptent déposer plainte. «Notre association va porter plainte contre ‘x’ pour actes de cruauté, afin que la responsabilité de chacun puisse être clairement identifiée et que le ou les auteurs répondent de leur comportement devant la justice», annonce One Voice. SOS 4 pattes en détresse juge elle aussi «impossible d’en rester là». Enfin, l’association L214 condamne elle aussi cet acte «honteux». «À poils, à plumes ou à écailles, dans une rue comme à l’abattoir, ne restons jamais indifférents face à la souffrance des animaux», a-t-elle écrit.

Honteux ! Blessé par une voiture, ce chat agonisant au milieu d'une rue de Montélimar est traité comme un simple déchet 😠 À poils, à plumes ou à écailles, dans une rue comme à l'abattoir, ne restons jamais indifférents face à la souffrance des animaux.https://t.co/gXAQTEVtMb — L214 éthique & animaux (@L214) May 6, 2020

Les agents concernés seront visés par des mesures disciplinaires, a annoncé la ville. Le directeur du secteur de Veolia, le sous-traitant en charge du nettoyage, a déclaré sur une radio locale que «l’agent est très touché, bouleversé par la teneur que ça a pris».

«Je ne cherche pas d’excuse mais il faut remettre du contexte. Il était 6h30, en pleine période de confinement, avec des équipes qui travaillent tous les jours depuis le 17 mars et l’agent ne savait comment attraper ce chat agonisant. Il a eu peur le prendre avec les mains, parce qu’on parle aussi de transmission du coronavirus par les chats», a-t-il tenté d’expliquer.

Le chat est mort quelques minutes plus tard.