Tom Cruise va faire un film dans l’espace

L’acteur américain Tom Cruise, 57 ans, devrait tourner un film dans l’espace, à bord de la Station spatiale internationale, a annoncé la Nasa.

L’agence spatiale américaine est « enthousiaste » à l’idée de travailler avec la star de « Top Gun » pour un film à bord de la Station spatiale internationale, a tweeté le directeur de la Nasa, Jim Bridenstine, sans autre précision.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020