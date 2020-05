Marché, musées, coiffeurs : la prochaine étape du déconfinement débutera le 18 mai

« La prochaine étape à laquelle nous devons nous préparer, c’est la phase 2 qui devrait, et je le dis au conditionnel, débuter le 18 mai », a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès à la fin de la conférence de presse consécutive au Conseil National de Sécurité.

« D’ici le 18 mai, nous déterminerons avec les experts la faisabilité et les conditions pour: la reprise des marchés, la réouverture des musées, des bibliothèques et des parcs zoologiques, la reprise des professions avec contacts physiques comme les coiffeurs et les centres d’esthétique, l’élargissement du nombre de personnes présentes aux célébrations de mariage et aux funérailles ou encore la reprise des entraînements sportifs à l’extérieur », a annoncé Sophie Wilmès.

Sophie Wilmès a ajouté qu’un changement avait été apporté par rapport aux décisions prises lors du précédent CNS, en ce qui concerne les excursions d’une journée et les séjours dans les secondes résidences ou dans les gîtes. « Ces questions seront évoquées lors de la préparation de la phase 3 et non plus de la phase 2 », a annoncé Sophie Wilmès. Cette phase 3 est actuellement programmée le 8 juin. « Tout cela dépendra de l’évolution de la situation sanitaire », a-t-elle rappelé.