Le père de Britney Spears ne veut pas qu’elle ait un troisième enfant

Après pas mal de déboires personnels, Britney Spears est désormais en couple avec Sam Asghari. Elle se verrait bien avoir un enfant avec lui. Mais le père de la chanteuse, qui est son tuteur légal depuis 2008, refuse.

Britney Spears est déjà maman de deux garçons, nés de sa relation avec son ancien danseur et partenaire Kevin Federline. Ses deux ados devront attendre un peu avant d’avoir un petit frère ou une petite sœur. La chanteuse, qui a eu de nombreux problèmes d’ordre psychologique, est sous la tutelle de son père. Et celui-ci prend de nombreuses décisions pour elle : le nombre de gens qui lui rendent visite, ses traitements, et il semble qu’il puisse donner son avis sur l’opportunité ou non d’une nouvelle retraite.

Selon US Weekly, « Britney a expliqué qu’elle voulait tomber enceinte l’année dernière. Mais son père était tout à fait contre cette idée. »