La Mini GP livrée à domicile

Les concessionnaires Mini ont décidé que les clients (au nombre de 105) de la version John Cooper Works GP seront livrés à domicile. C’est la première fois que le fabricant offre un tel service, et cela pourrait faire école…

La Mini GP (la plus puissante de toutes les Mini de série jamais produites) a été annoncée à l’automne 2017 et les passionnés ont pu immédiatement réserver leur voiture. En ce sens, la patience de ces clients a déjà été mise à l’épreuve et la crise du Corona menaçait de compliquer les choses. Pour Mini Belux, c’était l’occasion de marquer le coup, avec une première en matière de service après-vente: leur livrer le bolide dans une caisse, à domicile, en somme une sorte de service premium. Une première qui pourrait déboucher sur de nouveaux comportements et services à l’avenir.

Ces derniers mois, BMW a également expérimenté la livraison à domicile « sans contact » de voitures et de motos pendant la période de fermeture obligatoire des ateliers. Une initiative très apprécié des clients et par les concessionnaires qui sont ainsi en mesure de maintenir de l’activité dans les garages. Pour revenir au cas de la Mini GP, les livraisons exclusives à domicile ne sont plus une exception dans de nombreux autres secteurs et cela crée des opportunités en termes de confort, de santé et forcément d’exclusivité. Pour illustrer ce service premium, l’un des premiers clients à avoir reçu sa Mini GP n’est autre que le très médiatique Youtuber star POG, l’homme aux supercars bariolées.