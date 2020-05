Secouru sur son yacht après trois mois sans pouvoir débarquer

Un habitant de Singapour a été secouru par la marine fidjienne. Il venait de passer toris mois seul en mer, sans pouvoir débarquer, du fait de la pandémie.

Le 2 février dernier, Wong Tetchoong décidait de prendre le large sur son yacht. Objectif : traverser le Pacifique. On vivait alors sur une autre planète où le Covid-19 ne préoccupait que quelques médecins en Chine.

Après avoir pris connaissance de la situation sanitaire, l’homme de 59 ans a tenté de se rendre en Indonésie, jusqu’à devoir renoncer à cause de vents défavorables. Arrivant ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il se voit refuser le droit d’accoster du fait de la quarantaine. Même scénario quelques jours plus tard aux Iles Salomon, puis à Tuvalu. Sur cette île, quelques habitants s’organisent tout de même pour le ravitailler.

Le 28 avril dernier, Wong Techoong, affronte une tempête, qui endommage le pilote automatique. Deux jours plus tard, la marine des Fidji est intervenue pour lui permettre d’accoster. Il a également pu mettre le pied à terre et entrer sur le territoire. «C’est ma première fois aux Fidji, je me plais beaucoup ici. Un grand merci à la marine fidjienne et au gouvernement fidjien d’être venus à mon secours», s’est-il réjoui au Fiji Sun. Il prévoit tout de même rentrer à Singapour quand ça sera possible, pour retrouver sa famille.