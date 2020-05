La recette du jour anti-déprime : Risotto crémeux au parmesan de Frédéric Anton

Durant cette période de confinement, que nous passons scotchés aux réseaux sociaux devenus des compagnons incontournables, le flux d’informations et de recommandations est si dense qu’il peut nous faire manquer l’essentiel. Chaque jour, ETX Studio vous déniche la recette de saison à ne pas manquer.

Ingrédients (pour 4 personnes) : -250 g de riz arborio

-10 cl de vin blanc

-1 L de bouillon de volaille

-1 oignon

-1 gousse d’ail

-30 g de Parmesan râpé

-70 g de parmesan en copeaux

-30 g de crème épaisse

-20 g de mascarpone

-7 cl d’huile d’olive

– sel, poivre

– Faire chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle et y mettre à revenir l’oignon épluché et ciselé, ainsi que la gousse d’ail épluchée et coupée en deux. Saler et poivrer.

– Ajouter le riz et le nacrer, puis déglacer au vin blanc. Laisser réduire à sec.

– Mouiller à hauteur avec le bouillon de volaille et mettre à cuire tout doucement en remuant constamment. Répéter l’opération plusieurs fois pendant 15 minutes.

– A la fin de la cuisson, ajouter la crème et le mascarpone, puis le parmesan râpé. Monter avec l’huile d’olive restante et rectifier l’assaisonnement.

– Dresser le risotto au fond des assiettes, déposer les copeaux de parmesan dessus et assaisonner d’un filet d’huile d’olive.