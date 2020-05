La dernière lettre de Kobe Bryant à son épouse Vanessa

Vanessa Bryant a retrouvé une lettre que lui avait adressée Kobe Bryant, mort en janvier dernier dans un accident d’hélicoptère. Elle a décidé d’ouvrir le courrier le jour de son 38e anniversaire.

Vannessa Bryant fêtait hier son 38e anniversaire, sans son époux Kobe, mort en janvier dernier. Elle a annoncé sur Instagram avoir découvert une lettre de lui, écrite quatre mois avant sa mort.

« Hier j’ai trouvé une enveloppe adressée à ‘L’amour de ma vie' », écrit-elle. « J’ai attendu d’ouvrir une autre lettre pour mon anniversaire. Ça a donné un but à ma journée. L’ironie, c’est que Kobe avait une photo de moi, portée par un ange, réalisée par un artiste. L’amour de ma vie et ma petite Mamacita me manquent. Je suis si reconnaissante de me lever auprès de mes trois adorables filles aujourd’hui. On aimerait être tous ensemble. »



Kobe Bryant, quintuple champion NBA, a perdu la vie le 26 janvier dans l’accident de son hélicoptère. Il était alors en compagnie de sa fille de 13 ans Gianna et de sept autres personnes. L’accident a provoqué la mort de tous les passagers.