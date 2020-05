11 mai: une phase importante dans le redémarrage économique

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se réjouit que le Conseil national de sécurité ait donné mercredi le feu vert définitif à la réouverture des magasins le 11 mai. « Il s’agit d’une nouvelle phase importante dans le redémarrage progressif de l’économie et donc dans la poursuite de la diminution du chômage temporaire », estime la FEB.

Selon la FEB, ce second assouplissement des mesures anti-coronavirus permettra à quelque 5 à 10% de l’activité économique de reprendre le 11 mai. « Cela signifie que de nombreuses personnes pourront reprendre le travail et devront dès lors trouver des structures d’accueil pour leurs enfants. Pour rendre possible le redémarrage de l’économie, la FEB appelle à de bons accords entre le monde de l’enseignement et les autres instances afin de pouvoir prévoir des capacités d’accueil suffisantes pour les enfants de tous les parents qui travaillent », souligne la FEB.

La FEB en profite pour rappeler à tous les mesures de sécurité afin d’éviter un second lockdown qui mettrait en péril des milliers d’entreprises.