La saison cycliste aura bien lieu cette année encore

Parmi les 25 courses qui figurent au calendrier, on retrouve les trois grand tours (Tour de France, Giro et Vuelta) et les cinq Monuments (Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie). Le Tour d’Italie (3 au 25 octobre) et le Tour d’Espagne (20 octobre au 8 novembre) se chevaucheront. Le Tour de France débutera le 29 août pour se terminer le 20 septembre.

En Belgique, la saison débutera le 29 septembre avec le BinckBank Tour qui se déroulera jusqu’au 3 octobre. La Flèche Wallonne se tiendra le 30 septembre, Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre, Gand-Wevelgem le 11 octobre, A Travers la Flandre le 14 octobre, le Tour des Flandres le 18 octobre et les Trois Jours de La Panne le 21 octobre.

Parmi les autres monuments, Milan-Sanremo est prévu le 8 août, Paris-Roubaix le 25 octobre et le Tour de Lombardie, dernière course WorldTour de la saison, le 31 octobre.