La recette du jour anti-déprime : la salade d’avocat et de champignons de Paris de Julie Andrieu

La cuisine des fonds de frigo nous offre parfois de délicieuses surprises ! La preuve avec ma recette du jour : une salade d'avocat et de champignons de Paris, parsemée de copeaux de parmesan ! Avocats, champignons de paris, parmesan Pour 4 à 6 personnes Ingrédients : 2 avocats murs à point 150 g de champignons de Paris 70 g de parmesan 4 CS d’huile d’olive Quelques graines de votre choix : tournesol, lin, sésame. ½ citron 1 CS de vinaigre balsamique bien réduit Fleur de sel et poivre Herbes fraiches de votre choix Rincez rapidement les champignons, séchez-les et coupez leur pied. Taillez-les en lamelles fines. Coupez l’avocat en deux, pelez-le et retirez le noyau. Émincez-le très finement et posez les lamelles sur une grande assiette plane. Recouvrez des lamelles de champignons. Arrosez d’huile d’olive et de jus de citron. Couvrez de copeaux de parmesan (taillez-les à l’économe). Ajoutez une poignée de graines, quelques herbes fraiches, arrosez d’un large filet de vinaigre balsamique. Conseil : si vous n’avez pas de vrai vinaigre balsamique de Modène (cher et disponible en épicerie italienne) faites réduire le vôtre à la poêle pour qu’il soit sirupeux. #recette #salade #avocat #champignon #parmesan #ensemblealamaison