La police arrête un conducteur de 5 ans

Surprise pour des policiers de l’Utah: alors qu’ils arrêtaient un véhicule, ils sont tombés sur un conducteur âgé de 5 ans.

Le policier Rick Morgan poursuivait un véhicule en excès de vitesse quand il a aperçu une autre voiture qui déviait sérieusement de sa trajectoire. «Je me suis approché du véhicule et je m’attendais à trouver quelqu’un qui avait besoin d’une ambulance ou de secours. Quand la vitre s’est abaissée, je me suis retrouvé face à un très jeune conducteur», raconte l’agent. Les parents sont venus récupérer leur petit et la voiture, un véhicule à boite de vitesse automatique. Ils ont assuré que leur fils n’avait jamais conduit auparavant.

L’enfant était visiblement fâché. Il souhaitait se rendre chez sa sœur, en Californie voisine. Le trajet aurait dû lui prendre une douzaine d’heure, à supposer qu’il ne se soit pas perdu en cours de route ou qu’il n’ait pas eu d’accident.

Selon l’agence AP, le jeune conducteur aurait également affirmé aux policiers vouloir acheter une Lamborghini. Il comptait pour cela sur les 3 $ qu’il avait dans son portefeuille.