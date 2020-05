Il découvre un tunnel centenaire sous sa maison

Un tunnel secret centenaire a été découvert enterré sous une maison de Plymouth, en Angleterre, selon Metro UK.

Jake Brown travaillait sur sa nouvelle propriété géorgienne, dans le quartier d’Emma Place, lorsqu’il a réalisé qu’un mur sous sa maison semblait différent des autres.

Après avoir foré un trou assez grand pour y passer sa tête, il y a découvert un tunnel dans lequel se trouvaient des objets remontant aux années 1900. Un journal suggérait en outre qu’il avait été scellé il y a près de 50 ans.

« J’ai jeté un œil dans cet espace poussiéreux et j’ai réalisé qu’il s’agissait d’une caverne avait beaucoup de déchets de construction d’une autre époque », a-t-il expliqué à Metro UK.

« Je suis entré à l’intérieur pour explorer et regarder de plus près. J’ai été ravi de constater que le plafond voûté en pierre était en très bon état et que l’espace faisait près de cinq mètres de long, trois mètres de haut et trois mètres de large. »

Il y a trouvé des bouteilles, des pots de peinture, mais aussi un journal qui datait de 1964. « Ce qui signifie que la cave était scellée depuis plus de 50 ans. »

D’après un historien local, ce genre d’endroit était construit pour y stocker du charbon.