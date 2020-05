Le retour posthume de Kobe Bryant dans un documentaire sur Michael Jordan

Les réalisateurs du documentaire «The Last Dance», avaient interviewé Kobe Bryant peu avant sa mort. On vient de découvrir les images dans ce documentaire, six mois après la mort de l’ancien joueur de basket.

Kobe Bryant n’a jamais caché son admiration pour Michael Jordan. Le «Black Mamba» a pu affronter celui dont il disait qu’il avait «formé son jeu» lors du All-Star Game en 1998. Cet épisode de sa carrière est brièvement retracé dans l’épisode 5 de «The Last Dance». On découvre ensuite la superstar des Los Angeles Lakers qui raconte comment Michael Jordan a été son mentor. «Il m’a beaucoup guidé», affirme Kobe Bryant. «Je n’aurais pas eu mes cinq titres sans lui. Il m’a donné tellement de conseils. Je lui ai posé une question sur un tir en particulier. Il m’a donné une réponse très détaillée. Et en plus de ça, il m’a dit que si j’avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais l’appeler. C’est mon grand-frère.»

Cette séquence donne évidemment des frissons. Kobe Bryant, quintuple champion NBA, a perdu la vie le 26 janvier dans l’accident de son hélicoptère. Il était alors en compagnie de sa fille de 13 ans Gianna et de sept autres personnes. L’accident a provoqué la mort de tous les passagers.