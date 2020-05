L’édition papier de Metro de retour à partir du 2 juin

Mass Transit Media, l’éditeur de Metro, a décidé en concertation avec ses partenaires de distribution, la SNCB et la Stib, de reprendre la distribution du journal gratuit Metro à partir du 2 juin.

Le retour à la normal dans les transports en commun est une affaire complexe et doit se faire dans la plus grande sérénité afin de garantir la sécurité des voyageurs, et donc des lecteurs du journal Metro.

À partir du mardi 2 juin, le journal papier gratuit Metro sera donc à nouveau disponible dans les gares, stations de métro et les différentes entreprises. Au début, Metro paraîtra les mardis et vendredis, avec un contenu axé sur l’actualité, le guide carrière START, nos héros, la rubrique Feel Good, des jeux, ou encore la rubrique Weekend.

Monique Raaffels, Directeur Général de Mass Transit Media depuis 20 ans, explique: «Nous

sommes tous très motivés et impatients de proposer à nouveau notre journal papier. Metro

informe et divertit depuis 20 ans et reviendra plus fort et plus enthousiaste que jamais le 2

juin. Le rythme quotidien reprendra dès que possible».