La recette du jour anti-déprime : les gaufres liégeoises de Christophe Michalak

Chers amis, En 1992 (l’ancien temps😊),je vivais et travaillais à Bruxelles, et c’est à ce moment qu’une partie de ma vie (gourmande) a basculé… car j’ai découvert les fameuses gaufres liégeoises 🤗, je ferai un prochain post en hommage aux gaufres bruxelloises qui sont différentes, mais tout aussi diaboliques 😋 Je me suis basé sur le levain du post « boule de Berlin », et ai essayé d’être à la hauteur de ces trésors de la pâtisserie Belge . Gaufres liégeoises Levain 130 grs farine T 45 70 grs eau tempérée 3 grs levure boulangère (diviser par 3 pour la levure sèche 😊). Mélangez le tout au crochet du batteur, poussez 2 heures à température ambiante, (sous torchon). Ajoutez ensuite sur le levain 200 grs farine T 45 35 grs sucre semoule ou autres 4 grs sel fin 2 œufs Mélangez 5 mn en première vitesse. Ajoutez 180 grs de beurre doux tempéré Mélangez 10 mns en deuxième vitesse, toujours au batteur. Laissez pousser 1 heure, rabattre la pâte, mettre au frigo 2 heures minimum, filmer au contact de la pâte. Étalez la pâte, ajouterz 100 grs de sucre grains, rabattre le tout et faire un boudin. Coupez en 16 parts, boulez, aplatir avec la paume de la main, mettre sur feuille cuisson, saupoudrez de sucre glace et mettre un film ou torchon au contact. Laissez pousser 2 heures à température ambiante. Cuire dans les gaufriers bien chaud et huilés. Le sucre glace va caraméliser en cuisant, et le sucre grain à l’intérieur de la pâte va fondre un petit peu, mais rester craquant…merveille absolue. Attention au craquage!!!! Recette démente, pour ceux qui sont au régime, essayer de vous absentez de la cuisine pendant une heure 😀 #prenezsoindevous #christophemichalak #michalak #gaufre #liege #vivelabelgique #pastry #home #gourmandise