Il y aura plus de train Thalys à partir du 9 juin

Thalys maintiendra son offre limitée, soit un aller-retour entre Paris et Bruxelles et un aller-retour entre Amsterdam et Bruxelles par jour, jusqu’au 8 juin inclus. A partir du lendemain, il devrait y avoir plus de trains à grande vitesse sur les voies.

« Nous seront alors à 20% de notre offre habituelle », affirme lundi Mattias Baertsoen, porte-parole. Il devrait donc y avoir à partir du 9 juin cinq aller-retours par jour entre les capitales française et belge, dont deux qui prolongeront jusqu’Amsterdam et reviendront. A l’exception du dimanche, lorsqu’il y aura un train de moins. Ce sera également le retour du train Izy, un de ces trains ‘low cost’ reliera Paris et Bruxelles les vendredis, samedis et dimanches. A partir du 15 juin, la liaison Paris-Bruxelles-Dortmund sera à nouveau assurée une fois par jour. Cette nouvelle adaptation de l’offre sera en vigueur jusqu’au 11 juillet. Pendant cette période de transition, les trains ne s’arrêteront ni à Marne La Vallée (Disney), ni à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il n’y aura cet été aucun train vers Bordeaux. L’autre destination soleil, Marseille, sera reliée au plus tôt à partir du 12 juillet. Lire aussi : Le masque obligatoire à bord de l’Eurostar et du Thalys